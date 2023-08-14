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Annesi ve anneannesini öldürüp cesetlerini parçalamıştı! İfadesi kan dondurdu: 'Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi'

14.08.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Rabia Çataklı (31), annesi Şeyda Çataklı (56) ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı (77) bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayırıp bazı uzuvlarını camdan dışarı attı. Cinayet sonrası ezan okuyan ve tekbir getiren Çataklı, kan gölüne dönen evde çıplak halde yakalandı. Çataklı ifadesinde, "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim” dedi. İşte detaylar...

Kan donduran olay, dün Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Rabia Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya’ya bıçakla saldırdı. Çataklı annesini ve anneannesini bıçakla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı. Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girebildi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı’yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı.

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ANNESİNİ 110, ANNEANNESİNİ 6 PARÇAYA AYIRMIŞ

Rabia Çataklı gözaltına alınırken, Şeyda Çataklı ve Medine Küçükkaya otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evin camının kırık olduğu, ceset parçalarının yanı sıra mutfak malzemelerinin de dışarı atıldığı görüldü. Haberi alan yakınları evin önünde birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yapılan otopsilerde Şeyda Çataklı’nın cesedinden 110, Medine Küçükkaya’nın cesedinden ise 6 parça kesildiği belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulduğu için Çataklı ve Küçükkaya otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Rabia Çataklı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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ANNESİ HASTALIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

5 yıl önce Almanya’ya gelin giden Rabia Çataklı’nın evli kaldığı sürede, kocası ve ailesi tarafından tedavi ettirilmeye çalışıldığı hastalandığı zamanlarda saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi. 1 yıl kadar süren evliliğinden sonra memleketine dönen Çataklı’nın komşuları annesi Şeyda Çataklı’nın kızının hastalığını gizlemeye çalıştığını ve hastaneye yatırılmasına karşı çıktığını öne sürdü. Komşuları, normal zamanlarda Çataklı’nın sessiz, içine kapanık ve kendi halinde olduğunu belirtti.

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‘NEDEN YAPTIM BİLMİYORUM’

Hastane ve jandarma görevlilerine zorluk çıkarttığı, kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Çataklı, verdiği ifadede, “Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım hatırlamıyorum” dediği ortaya çıktı.

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ANNESİNİ ARAYIP EVE ÇAĞIRMIŞ

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Muhtarı Yılmaz Güdül, olay günü beldede halk pazarı olduğunu ve Şeyda Çataklı’nın da pazarcılık yaptığını belirterek “Annesi halk pazarındayken katliam yapan kız evdeymiş. Annesini arıyor, ‘Acil eve gel’ diyor. Defalarca arayıp çağırıyor. Annesinin yanında birkaç arkadaşı varmış. ‘Ben eve gidiyorum, daha sonra dönüş yapacağım pazara’ diyor. Eve gidiyor bir daha ses soluk alınmıyor kadından ve gece saat 04.00, 04.30 civarlarında kötü haber geliyor” ifadelerini kullandı.

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EN SON MARKETTE ÇALIŞIYORDU

Rabia Çataklı’nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Muhtar Güdül, “Annesi bazen zaman zaman gelirdi anlatırdı dert yanardı. Biraz da gizli tutmaya çalışıyordu açıkçası. Tedavi görmüyordu. İlaç kullandığını söylüyordu annesi ama hastanede tedavi görmüyordu. Annesi dışarıya karşı tereddütlüydü, ‘Kimse bilmesin, duymasın’ derdi devamlı. Annesi çok iyi bir insandı devamlı gelirdi belediyeye bizlere ziyarete. Kızı en son marketlerde çalışıyordu. Zincir marketlerden birini 1-2 ay önce bırakmıştı. Evde annesiyle birlikte kalıyordu. Bildiğimiz kadarıyla saldırgan tutumu yoktu” diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak Mehdi

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