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Annesinde meme kanseri olan kadınlar dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dünya genelinde en sık görülen hastalıklardan biri olan meme kanseri, her 8 kadından birinde görülüyor. Uzmanlar, her yıl Ekim ayında meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık etkinlikleri düzenlendiğini belirterek, hastalığın tam tedavisinde erken tanının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk, kadınların kendi kendilerini de muayene etmeleri ve olası kitle oluşumunu gözlemlemeleri gerektiğini söyledi.

Annesinde meme kanseri olan kadınlar dikkat!

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk, meme kanserinde tam tedavinin sağlanması için erken tanının büyük önem taşıdığını belirterek “Tümörü bir santimetreden daha küçükken yakalamak gerekiyor. Bu yüzden kadınlar kendi kendine muayeneyi ve yıllık kontrollerini aksatmamalı” dedi.

'TÜM UMUT ERKEN TANIDA'

Meme kanserinin çok sık görülen bir hastalık olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk, “Tüm dünyada 8 kadından birinde meme kanseri gelişiyor. Halkı bilinçlendirmek gerekiyor. Erken tanı ile tedavide büyük başarı, tamamen iyileşme sağlanabiliyor” dedi. Genellikle 40 yaşından sonra görülen bu hastalığın erken tanısı için bu yaştan itibaren kadınların yılda bir kez meme muayenesi yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Dr. İhsan Oruk, meme kanseri risk faktörlerine de dikkat çekerek, "Bu hastalık 40-60 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görülüyor. Meme kanser riski genetiğe bağlı. Anne tarafında meme kanseri hastası olan kadınlar daha büyük risk altında. Ancak bu hastalığın baba tarafında görülmesi risk teşkil etmiyor. Meme dokusunun görevi süt vermektir. Kadın bu fonksiyonu ne kadar çok yerine getirirse risk o kadar azalıyor. Çok doğum yapanlar, erken emzirenler meme kanseri riskini azaltıyor. Bu nedenle kadınlara doğum zamanını ertelememelerini öneriyorum. Fazla kilolu olmak da riski yükseltiyor" ifadelerini kullandı.
Kadınların her ay kendi kendini muayene etmesinin normal meme yapısını öğrenmek ve meydana gelecek farklılıkları erken tanımak için önemli olduğunu kaydeden Dr. İhsan Oruk, “Normal memenin şeklinin bozulması, derinin kalınlaşması, ele kitle gelmesi gibi belirtiler dikkate alınmalı ve hemen bir genel cerrahi uzmanına başvurulmalı” şeklinde konuştu.

'TÜMÖRÜ YAYILMADAN YAKALAMAK ÖNEMLİ'

Erken tanının tam tedavi şansı verdiğini yineleyen Dr. İhsan Oruk, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Erken tanı çok önemli çünkü tam tedavi ile hastalık tamamen sıfırlanıyor. Hastalık, orta ve ileri derecede olduğunda ise sadece tedavi süreci uzuyor. Bu nedenle mümkünse tümörü, vücuda yayılmadan tümör daha erken evrede iken yakalamak gerekiyor.”

(İHA)

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