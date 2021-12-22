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Annesini öldürmeye gidiyordu! Silah doğrulttuğu sırada yakalanan şahıs serbest

22.12.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bir kişi annesini arayarak, "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit etmiş ve annesinin evine gelerek silah doğrulttuğu sırada polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annesini öldürmeye gidiyordu! Silah doğrulttuğu sırada yakalanan şahıs serbest

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

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"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ

Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö., annesi F.Ö.’yü arayarak "Sizi öldüreceğim" diye tehdit ederek telefonu kapattı. Anne F.Ö.’nün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SİLAH DOĞRULTTUĞU SIRADA YAKALANDI

Annesinin evine giden M.Ö., yanında bulunan silahı ailesine doğrulttuğu sırada olay yerinde beklemede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde ifadesi alınan M.Ö., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Konya
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