HABER

Annesinin aracıyla polislerden kaçarken takla attı: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 04:52 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü M. T. otomobiliyle takla attı. Kazada, sürücü M.T. ve beraberindeki 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Annesinin aracıyla polislerden kaçarken takla attı: Yaralılar var!

Olay saat 03.00 sularında Ankara’nın Çankaya İlçesi Kırkkonaklar Mahallesi’nde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçesi Cinnah Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü M. T. kontrolündeki 06 RAJ 25 plakalı aracı sorgulamak üzere durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü M. T., uzun süren kovalamacanın ardından Şemsettin Günaltay Caddesi’nde otomobiliyle kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönerek bir süre sürüklenen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti.

ARACIN ANNESİ AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede takla atan otomobilin sürücüsü M.T.'nin ehliyetinin olmadığı ve aracın annesinin olduğu tespit edildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

AW653560_01

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!
Sabıkaları oldukça kabarık! Son işlerinde yakayı ele verdiler!Sabıkaları oldukça kabarık! Son işlerinde yakayı ele verdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çankaya

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

İşte Zidane'ın ilk bombası

İşte Zidane'ın ilk bombası

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Yolcu uçağında büyük panik! Yangın çıktı

Yolcu uçağında büyük panik! Yangın çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin Selçuk Başkan Adayı Osman Başterzi'ye silahlı saldırı

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Kiraladıkları araçla il il gezip, soygun yaptılar!

Sabıkaları oldukça kabarık! Son işlerinde yakayı ele verdiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır

Erdoğan, Washington Post için yazdı! Çok çarpıcı sözler!

Çok sayıda ekip müdahale etti! Gece yarısı Şişli'de korku dolu anlar!

Gece yarısı Şişli! Alevler içinde kaldı!

Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.