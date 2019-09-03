Annesinin beyin ölümünün gerçekleşmesinden 3,5 ay sonra doğdu

Çekya’nın Brno kentinde, 16 haftalık hamile olan Mrtvá Eva (27), geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Eva, makinelere bağlı bir şekilde yaşamını sürdürdü. 15 Ağustos günü, sezaryen ile Eliska adı verilen bebek yaşama gözlerini açarken, annesi Eva’nın bağlı olduğu makineler, ailesinin de izni ile kapatıldı.

‘ELİSKA BEBEK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ’

Nisan ayında hastaneye kaldırılan Eva’nın karnındaki fetüs, yaklaşık 300 gram ağırlığındaydı. Brno Üniversite Hastanesi’ndeki doktorlar, hastanede makinelere bağlı olarak 3,5 ay geçiren Eva’yı ameliyathaneye aldı. Sezaryen ile dünyaya gözlerini açan Eliska bebeğin, doğduğunda 2 kilo 130 gram olduğu ve sağlık durumun iyi olduğu açıklandı. Doktorlar, Eliska’nın, felç geçiren bir anneden doğan bebekler arasında kilosu en yüksek olanlardan birisi olduğunu belirtti.

‘ANNENİN ÖLÜMÜ, BEBEĞİN DOĞUMU’

Başarılı operasyon sonrası konuşan Anesteziyoloji, Resüsitasyon ve Yoğun Tıp Anabilim Dalı Başkanı Roman Gal, “Doğum yaptıktan sonra ailenin huzurunda anneyi solunum cihazından ayırdık. Annenin öldüğü gün, kızı Eliska'nın doğum günü oldu. Anne ne yazık ki, klinik olarak ölmüştü ve bu prosedür öngörülmüştü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bebeğin emzirilmesini, Eva’nın eşi Vojtech’in kız kardeşi üstlendi.