Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mezarlığı'nda 7 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2006 yılında hayatını kaybeden annesi Amine A.’nın mezarına giderek dua etmek isteyen Ayşe K., annesinin mezarı başında bir köpek gördü. Köpeğin uzaklaşmasını bekleyen kadın, bir türlü gitmeyen köpeğin annesinin mezarını kazdığını ve ağzında bez parçasının olduğunu gördü. Bunun üzerine hızla mezara giden Ayşe K., kimliği henüz tespit edilemeyen ve 5 aylık olduğu değerlendirilen bir bebeğin, doğumdan sonraki göbek bağındaki klemp ile birlikte annesinin mezarına üstün körü gömüldüğünü gördü. O an şok geçiren Ayşe K., köpekler tarafından bir kısmı çıkartılan bebeğin diğer kısmını da topraktan çıkarttı. Ne yapacağını şaşıran kadın, çevredeki arkadaşlarından yardım istedi.

TEKRAR TOPRAĞA GÖMÜP JANDARMAYA HABER VERDİLER



Hızla Ayşe K.’nın yanına gelen kadınlar da gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Ayşe K. bulduğu bir kazmayla arkadaşlarının da yardımıyla toprağı kazarak bebeği tekrar toprağa gömdü. Bunun üzerine kendini kötü hisseden Ayşe K. durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, 5 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, jandarma bölgesinde kalan mezarlıkta çevre güvenliği alarak durumu olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte savcıya bildirdi. İnceleme ekipleri olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına alırken, kimliği tespit edilemeyen 5 aylık bebeğin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bebeği tekrar toprağa gömen kadınların ifadesine başvurdu.

Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre, olayın aydınlatılması için tüm ekiplerin seferber olduğu öğrenildi.