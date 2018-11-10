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Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

Ankara’da bir kişi, dua etmek için gittiği annesinin mezarında, köpekler tarafından bir kısmı çıkartılan 5 aylık bir bebek buldu. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, çevredeki kadınların yardımıyla bebeği tekrar toprağa gömerek, jandarmaya haber verdi.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mezarlığı'nda 7 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2006 yılında hayatını kaybeden annesi Amine A.’nın mezarına giderek dua etmek isteyen Ayşe K., annesinin mezarı başında bir köpek gördü. Köpeğin uzaklaşmasını bekleyen kadın, bir türlü gitmeyen köpeğin annesinin mezarını kazdığını ve ağzında bez parçasının olduğunu gördü. Bunun üzerine hızla mezara giden Ayşe K., kimliği henüz tespit edilemeyen ve 5 aylık olduğu değerlendirilen bir bebeğin, doğumdan sonraki göbek bağındaki klemp ile birlikte annesinin mezarına üstün körü gömüldüğünü gördü. O an şok geçiren Ayşe K., köpekler tarafından bir kısmı çıkartılan bebeğin diğer kısmını da topraktan çıkarttı. Ne yapacağını şaşıran kadın, çevredeki arkadaşlarından yardım istedi.

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TEKRAR TOPRAĞA GÖMÜP JANDARMAYA HABER VERDİLER

Hızla Ayşe K.’nın yanına gelen kadınlar da gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Ayşe K. bulduğu bir kazmayla arkadaşlarının da yardımıyla toprağı kazarak bebeği tekrar toprağa gömdü. Bunun üzerine kendini kötü hisseden Ayşe K. durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, 5 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, jandarma bölgesinde kalan mezarlıkta çevre güvenliği alarak durumu olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte savcıya bildirdi. İnceleme ekipleri olayla ilgili tüm delilleri muhafaza altına alırken, kimliği tespit edilemeyen 5 aylık bebeğin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bebeği tekrar toprağa gömen kadınların ifadesine başvurdu.
Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre, olayın aydınlatılması için tüm ekiplerin seferber olduğu öğrenildi.

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"BEN TOPRAĞI KAZDIM VE BEBEĞİ ORAYA GÖMDÜK"

Korkudan bebeği tekrar toprağa gömdüklerini belirten kadınlardan biri, "Biz ekmek aldıktan sonra eve doğru gidiyorduk. Baya kadın vardı etrafta. Mezarlığın kapısının önünden geçerken bir kadın bize bağırarak ‘burada bir bebek var’ dedi. Biz de merak ettiğimiz için oraya gittik. Bir baktık ki bezin içinde bebek. Oradaki kadın 'köpekler birazını çıkarmış’ dedi bize. Bebeğe iyice bakınca, hastaneden çıkarıldığı zamanki mandalı da vardı göbeğinde. Daha sonra kadın bizden kürek istedi. Bizde kürek getirdik. Daha sonra ben toprağı kazdım ve bebeği oraya gömdük. Biz döndükten sonra oradaki kadın jandarmayı aramış” dedi.

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İHA

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