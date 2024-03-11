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  4. Annesinin önerisini dinledi, bir ilke imza attı! 25 bin nüfuslu ilçede tek

Annesinin önerisini dinledi, bir ilke imza attı! 25 bin nüfuslu ilçede tek

11.03.2024 11:59
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu. İlçede 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Şehla Kaya (26), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 1455 seçmeni bulunan Balkaya Mahallesi'nde 2 adayla yarışacak. Kaya, annesinin önerisi üzerine aday olduğunu, seçim çalışmalarını okul saatlerinden sonra yaptığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını söyledi. Kaya, en büyük desteği kadınların verdiğini belirtti.

Annesinin önerisini dinledi, bir ilke imza attı! 25 bin nüfuslu ilçede tek

Irak sınırındaki 25 bin 907 nüfuslu ve 14 bin 882 seçmeni bulunan Derecik’te ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu. İlçenin Şehit Gaffar Okan Ortaokulu'nda 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Adıyaman Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Şehla Kaya, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 1836 nüfuslu ve 1455 seçmeni olan Balkaya Mahallesi'nde 2 adaya karşı yarışacak. Seçim yaklaştıkça çalışmalarını hızlandıran Kaya, ev ev dolaşıp, ilçenin tek kadın muhtar adayı olduğunu belirterek seçmenlerinden destek istedi.

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'ANNEMİN ÖNERİSİYLE ADAY OLDUM'

Kaya, annesinin önerisi üzerine aday olduğunu, seçim çalışmalarını okul saatlerinden sonra yaptığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını söyledi. Kaya, en büyük desteği kadınların verdiğini belirterek, "Muhtarlık önerisi annemden geldi. Annemin önerisi üzerine aday oldum ve bu konuda ondan büyük destek alıyorum. Ben de bütün adaylar gibi mahallem için çeşitli projeler düşünüyorum. Bu projelerin en önemlisi bölgemizdeki kadınların sesi olmak istedim. Kadına destek olunursa her şeyi yapar. Mahalleme güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktım. Herkesten destek bekliyorum. Seçim çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Bu seçimi kazanacağıma inanıyorum. Çünkü kadınların yanı sıra, erkek seçmenlerin de bana büyük destekleri var" dedi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Muhtar Hakkari
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