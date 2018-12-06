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Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 20:45 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, cinnet getirerek annesini 24 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, savunmasında, "Annem başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu." dedi.

Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde cinnet geçirerek annesini 24 bıçak darbesiyle öldüren Ersin K., hakim karşısına çıktı. Annesini öldüren genç "Annem başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl 24 Kasım'da Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören işsiz Ersin Kılınç, evde annesi Hatice Kılınç'ı 24 kez bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Ersin Kılınç, tutuklandı. Ersin Kılınç hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu sanık ile babası Ali Kılınç ve avukatlar katıldı.

zongldak

"ÇOK ÜZGÜNÜM, PİŞMANIM"

Tutuklu sanık Ersin Kılınç, mahkemede verdiği ifade de "Kulağıma sesler yine geldi. Annem başkasıyla ilişkisi olduğunu, çocuk düşürdüğünü söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Dışarı koştum ve 112'ye haber vermeleri için bağırdım. Sonra "Su içmezsen öleceksin." diye bir ses duydum. Yakınımdaki su birikintisinden su içtim. Sonra polisler geldi. Keşke böyle şey olmasaydı, çok üzgünüm ve pişmanım. Sanki içime biri girmiş gibiydi." dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma, raporun beklenmesi ve dosyadaki eksiklikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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