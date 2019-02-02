HABER

"Annesiz yaşamak istemiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:24 | Son Güncelleme

Manisa'da karaciğer yetmezliğine bağlı siroz nedeniyle tedavi gören 2 çocuk annesi Yüleyha Değirmencioğlu, nakil için uygun donör bulunmasını bekliyor - Yüleyha Değirmencioğlu: - "Çocuklarımın annesiz büyümesine izin vermeyecek olan lütfen bizimle irtibata geçsin. Çocuklarım annesiz büyümesin" - Kızı Sima Petkova: - "Artık yatağa yattığımda annemin ölüm korkusuyla uyumak istemiyorum. Lütfen anneme donör bulun. Çünkü ben annemi çok seviyorum. Annesiz yaşamak istemiyorum"

MANİSA (AA) - Manisa Şehir Hastanesi’nde karaciğer yetmezliğine bağlı siroz nedeniyle tedavi gören ve nakil bekleyen Yüleyha Değirmencioğlu (37), kendine can verecek naklin bir an önce bulunmasını ümit ediyor.

Bulgaristan göçmeni Değirmencioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine karaciğer yetmezliğine bağlı siroz tanısı konulduğunu ve tek tedavisinin organ nakli olduğunu belirtti.

Geçen yıl karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu aktaran Değirmencioğlu, "Karaciğerdeki safra damarlarım tıkanıyordu. Hastalığın zaten kendisinin tedavisi yok yani. Hastalık kendisi baskın altında tutulduğu zaman karaciğer yetmezliğine, siroza çeviren bir hastalık. Belirli bir süre içerisinde tutabildik. 1 sene içerisinde siroza çevirdi ve çok hızlı bir şekilde ilerledi." ifadesini kullandı.

- "Çocuklarım annesiz büyümesin"

Değirmencioğlu, hastalığın her gün aleyhine ilerlediğine işaret ederek, "Çünkü karaciğer yetmezliği diğer organlara da zarar veren bir hastalıktır. Başka organlara zarar vermeden, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde nakil yapılırsa çok da sağlıklı olabilir. Verici olacak kişi Allah rızası için hayat kurtaracak. Ömür boyu rıza duası alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nakil için uygun donör aradıklarını aktaran Değirmencioğlu, şunları kaydetti:

"Karaciğer kendini yenileyen bir organdır. Verici bir hafta içinde karaciğerini yenileyebiliyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi hayatını devam ettirebiliyor. Vicdanlı insanlar varsa bana donör olabilecek, çocuklarımın annesiz büyümesine izin vermeyecek lütfen bizimle irtibata geçsin. Çocuklarım annesiz büyümesin."

- "Annesiz yaşamak istemiyorum"

Değirmencioğlu’nun kızı Sima Petkova (12) ise annesine bir an önce karaciğer nakli yapılması gerektiğini, 18 yaşından küçük olduğu için donör olamadığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Artık yatağa yattığımda annemin ölüm korkusuyla uyumak istemiyorum. Lütfen anneme donör bulun. Çünkü ben annemi çok seviyorum. Annesiz yaşamak istemiyorum. Her zaman arkadaşlarıma annemin iyi olduğunu söylüyorum ama içim içimi yiyor. Annemle bir şeyler yapmak istiyorum. Ben annemi seviyorum."

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Köyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldıKöyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldı
Liseliler 3D yazıcı tasarlayıp tekstil ürünü yaptılarLiseliler 3D yazıcı tasarlayıp tekstil ürünü yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karaciğer Manisa Organ nakli

En Çok Okunan Haberler

Adana'da korkutan deprem!

Adana'da korkutan deprem!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.