Anonymous Facebook hakkında her şeyi ortaya döktü

Tarihin en büyük siber krizlerinden bir tanesi olarak bilinen Facebook veri hırsızlığı yalanlandı.

Tarihin en büyük hırsızlık durumlarından bir tanesi yaşanırken aynı zamanda ilginç olaylar ortaya çıktı. Facebook ve bağlı platformları çöktü. 4 Ekim gecesinde yaşanan bu çöküntü herkesin Twitter gibi platformlara yönelmesine neden oldu. Konuyla ile açıklamalar biraz geç geldi.

Facebook şirketinin altyapı direktörü Santosh Janardhan tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklı olduğu ifade edildi. Ancak işin aslı pek öyle değilmiş gibi lanse edildi.

Birçok kişi bu veri kesintilerinin nedenini siber saldırılar olarak yorumladı. Hatta bazıları tüm verilerin ele geçirildiğini söyledi. Anonymous tarafından yapılan açıklamalarda ise 1,5 milyar kullanıcının verilerinin sızdırıldığı manşetlerinin doğru olmadığı söylendi. Bunun sadece tık almak isteyen bazı gruplar tarafından gündeme sürüldüğü ifade edildi Anonymous Facebook hakkında bu tür önemli açıklamalara yer verdi.

Yaklaşık olarak 2,89 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook platformu çok dikkatli olmak zorunda. En ufak bir hatada bile milyarlarca kullanıcının verileri satılığa çıkabilir. Tüm bunlara ek olarak hacker grubunun önemli bir açıklaması daha oldu. Onlara göre Facebook saldırıya uğradı. Ancak bu web kazıma yöntemi ile yapıldı. Yine de başarılı olunamadı. Gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

Facebook veri hırsızlığı iddialarına üst perdeden yanıt verildi

