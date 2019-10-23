Antakya Otogarı'nın satışı bölge esnafını tedirgin etti

Bölgede 46 yıldır esnaflık yapan Mehmet Gürkan ise, "1973 yılından beri burayı kendi mekanım gibi çalıştırdım. Belediyeye olan borçlarımı aksatmadan ödemeye çalıştım. Son zamanlarda işlerimizin kötü olmasından dolayı belediyeye olan borçlarımızı yapılandırdık. Benim daha 2 yıl ödemem gereken borcum var. Biz bunu kara kara düşünürken, belediye buraları satışa çıkardı. Burasının akıbetinin ne olacağını bilmiyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızdan rica ediyoruz; bu dükkanların satılışının 1-2 senelik bir sürece yayılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ESNAF MAĞDUR OLACAK'

DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, bu konuda her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiçbir tebligat ya da bilgi verilmeden esnafımız panolarda ihalenin gerçekleşeceğini öğrendi. Biz de bu durumu esnafımızla beraber öğrendik. Biz buranın satılmasını ve esnafımızın mağdur edilmesini istemiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın duyarlılığına güveniyorum. Satış durdurulmalı, bölgenin değerlendirilmesi konusunda Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ortak akılla daha büyük bir proje yapılması için bölge usta mimarlara bırakılmalıdır."

