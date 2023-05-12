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  4. Antalya açıklarında korku dolu dakikalar! 1 saat boyunca döndü, pervaneye ısırıklar attı: "Kafayı yemiş bu... Kardeşim gitsene, alo" "

Antalya açıklarında korku dolu dakikalar! 1 saat boyunca döndü, pervaneye ısırıklar attı: "Kafayı yemiş bu... Kardeşim gitsene, alo" "

12.05.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpek balığı korku dolu dakikalar yaşattı. Balıkçı, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpek balığına, ‘Kafayı yemiş bu... Hoşt! Kardeşim gitsene, alo... Bir balık tutturmadı manyak' diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Antalya açıklarında korku dolu dakikalar! 1 saat boyunca döndü, pervaneye ısırıklar attı: "Kafayı yemiş bu... Kardeşim gitsene, alo" "

Konyaaltı ilçesi 3 kilometre açıklarında olduğu belirtilen görüntülerde, balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Kaptan olarak bilinen Savaş Güzel'in teknesinin yanına bir anda köpek balığı geldi. Güzel ve teknedeki arkadaşları neye uğradığını şaşırırken, köpek balığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü. Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpek balığına 'hoşt' diyerek tepki gösterdi.

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"KARDEŞİM GİTSENE, ALO”

Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, “Köpek balığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpek balığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene, alo” diyerek köpek balığına seslendi.

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"AĞZINDA KANCA VAR, YA ACISI VAR YA DA AÇ"

"Burada dolaşıyor hep. Ağzında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman ona balık da attı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya köpek balığı

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