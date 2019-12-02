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Antalya Adliyesinde yeni icra daireleri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

Antalya Adliyesinde yeni icra daireleri açıldı

Adalet Bakanlığınca "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında, Antalya'da yeni icra daireleri hizmete açıldı.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Alim Polat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlara adaletin teslim edilmesi konusunda icra dairelerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi'ni AB bünyesinde İspanya ile yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamındaki Merkezi Takip Sistemi'nin (MTS) 1 Haziran'da hizmete girdiğini anımsatan Polat, "MTS, icra dairelerinin üzerindeki iş yükünü azaltmaya, avukatların ve vatandaşların işlerini kolaylaştırmaya yönelik bir uygulamadır. Bu sistemde avukat, kurum avukatı portalından ödeme emrini gönderiyor, borçlu vatandaş borcunu ödediği anda icra takibi sona eriyor. Haciz aşamasına kadar icra dairesine iş gelmemiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ise yeni icra dairesi modeliyle tüm dosyalardaki evraklara, UYAP sistemi aracılığıyla elektronik ortamda ulaşılmasına olanak sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

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açılış Adalet Bakanlığı icra daireleri

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