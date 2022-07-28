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  4. Antalya bir garip olay! Biri 'Yeşilde geçtim' diye ağladı... Diğeri, 'Ben ambulans görevi görüyordum'' diye kendini savundu

Antalya bir garip olay! Biri 'Yeşilde geçtim' diye ağladı... Diğeri, 'Ben ambulans görevi görüyordum'' diye kendini savundu

28.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu. Yılan sokan komşusunu hastaneye yetiştirmeye çalıştığını söyleyen araç sürücüsü Caner Azgan, kendi aracının ambulans görevi yaptığını, 4’lülerinin yandığını söyledi. Kazaya karışan kadın sürücü ise, ''Ben yeşil ışıkta geçtim. Yeşil yandı geçtim baktım görmedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yol kenarına oturup gözyaşlarına boğulan kadın sürücüyü vatandaşlar teselli etti.

Antalya bir garip olay! Biri 'Yeşilde geçtim' diye ağladı... Diğeri, 'Ben ambulans görevi görüyordum'' diye kendini savundu

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Caner Azgan’ın kullandığı hafif ticari araç, Kızılağaç kavşağındaki trafik lambalarında Kızılağaç istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan Ümmühani Şafak’ın kullandığı araca yandan çarptı. Kazada yaralanan araç sürücülerinden Ümmühani Şafak, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ümmühani Şafak kazasının hemen sonrasında yaşadığı şok ile bir kenara oturup, "Ben yeşilde geçtim, yeşil yandı geçtim baktım görmedim" diye gözyaşlarına boğuldu. Şafak, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

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YILAN SOKAN KOMŞUSUNU HASTANEYE GÖTÜRÜYORMUŞ

Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, kırmızı ışık ihlali yapan araç sürücüsü Caner Azgan, kendi aracının kaza sırasında ambulans görevi gördüğünü belirterek, “Gençler Mahallesi’nde komşum Mustafa Varış’ı yılan soktu. Durumu kötüydü. Hastaneye götürmek için aracıma aldım ve yola çıktık. Kızılağaç kavşağına geldiğimizde 4’lülerim yanıyordu. Bana kırmızı ışık yanarken geçtiğim sırada, yeşil ışıkta geçen araca çarptım. Benim aracım ambulans görevi yaptığı için diğer araçlar beklerken bu araç geçti. Yılan sokan komşumu bir başka araçla Manavgat Devlet Hastanesine gönderdik” diye konuştu.

Yılan soktuğu belirtilen Mustafa Varış’ın Manavgat Devlet Hastanesinde gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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