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  4. Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev

Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 21:59 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz: - "Bu ne kadar çirkin, ayıp bir görüntü. CHP Genel Merkezine ve Sayın Muhittin Böcek'e bir kere daha çalışanlar adına, sendikamız adına ve Antalyalılar adına çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin bu 160. gününe ulaşan grevi, masada karşılıklı anlaşmayla, uzlaşmayla, çalışanın da işverenin de huzurunu sağlayacak şekilde görüşelim, konuşalım ve bitirelim"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, grev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi işçilerini ziyaret etti.

Belediye binası önünde işçilerle bir araya gelen Öz, haklarını arayan emekçilerle akşam yemeği yedi, sohbet etti.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu sözleşmenin masada bitirilmesi konusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile defalarca görüşmüş olmalarına rağmen sonuç alamadıkları için 160 gündür greve devam ettiklerini söyledi.

Belediyeye sundukları taslak tekliflerinin tüm Türkiye'de belediyelerle, belediye şirketlerinde yaptıkları görüşmelerdeki koşullarla benzerlik taşıdığına işaret eden Öz, makul bir yaklaşım sergilediklerini ancak karşı taraftan bu yönde bir yaklaşım göremediklerini dile getirdi.

Yaşanan süreçte sendika üyelerinin baskılara maruz kaldığını, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde görev yeri değişiklikleri, istifaya zorlamalar yaşandığını belirten Öz, "Bu baskılarla ilgili elimizde önemli kayıtlar var. Büyükşehir Belediyesinin yöneticilerinin kendi gruplarının içinde yaptıkları yazışmalar var. Bunlar son derece çirkin ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan görüntüler." dedi.

Öz, özveriyle çalışan insanların belediye yönetiminden görmesi gereken karşılığın sürgün ya da iş sözleşmelerinin feshedilmesi olmaması gerektiğini ifade etti.

Yaşananların sosyal demokrasi geleneğinden gelen bir belediye başkanına yakışmadığını söyleyen Öz, şunları kaydetti:

"Bu ne kadar çirkin, ayıp bir görüntü. CHP Genel Merkezine ve Sayın Muhittin Böcek'e bir kere daha çalışanlar adına, sendikamız adına ve Antalyalılar adına çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin bu 160. gününe ulaşan grevi, masada karşılıklı anlaşmayla, uzlaşmayla, çalışanın da işverenin de huzurunu sağlayacak şekilde görüşelim, konuşalım ve bitirelim."

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ANTALYA Büyükşehir Belediyesi grev Hak Iş

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