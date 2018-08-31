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Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

2 bin yıl önce Antalya'ya zeytinyağı ve şarap getirirken batan gemi bulundu. Geminin yapılan çalışmalar sonrası fırtınada sığlıklara çarparak battığı ortaya çıktı.

Kiremit ve lahit olan batıklara rastlayan arkeologlar, geminin Antalya'ya şarap ve zeytinyağı getirdiğini söyledi.

Antalya'da 2 bin yıllık batık gemi bulundu

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Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, geçen hafta, Alanya yakınlarında 2 bin yıl öncesine ait iki gemi batığı bulduklarını, gemilerin zeytinyağı ve şarap yüklü olduğunun anlaşıldığını söyledi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nin izniyle 2012 yılından bu yana Antalya ve Mersin kıyılarında arkeolojik su altı tespit çalışmaları yürüten ICOMOS Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, bugüne kadar tespit ettikleri 110 batığa yenilerinin eklendiğini belirtti. Doç. Dr. Öniz, geçen hafta buldukları batıklardan birinin, M.Ö. 1'inci yüzyılda Alanya yakınlarındaki Syedra Antik Kenti'ne gitmek isterken fırtınaya kapılıp, kayalıklara çarpan gemiye ait olduğunu ve kente zeytinyağı ile şarap getirdiğini, diğer geminin ise M.S. 10'uncu ya da 11'inci yüzyıllarda, Alanya yakınlarındaki Ptolemaios Antik Kenti'ne balık sosu getirirken fırtınada sığlıklara çarparak, battığını söyledi.
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ŞARAP VE ZEYTİNYAĞI GETİRİYORMUŞ

ŞARAP VE ZEYTİNYAĞI GETİRİYORMUŞ
Doç. Dr. Öniz, "Syedra Antik Kenti'ne gitmek isterken, kıyıya çok yakın noktada batan gemideki yükün şarap ve zeytinyağı taşıdığını tahmin ediyoruz. Çünkü yükünün amforalar olduğunu gördük" dedi. Diğer geminin ise Ptolemaios Antik Kenti'ne balık sosu getirirken, battığını aktaran Doç. Dr. Öniz, bu batıkta genellikle balık sosu taşınan testi kırıkları tespit ettiklerini ve bunlardan sağlam örneğin Alanya Müzesi'ne teslim edildiğini belirtti.
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KİREMİT VE LAHİT OLAN BATIKLAR DA VAR

KİREMİT VE LAHİT OLAN BATIKLAR DA VAR
Yıllardır sürdürdükleri çalışmalarda Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında Tunç Çağı'ndan itibaren denizciliğin, deniz ticaretinin, denizde yaşanmış savaşların, kıyılarda kurulmuş antik kentlerin ve antik limanların incelemelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Öniz, "Bu çalışmalar sırasında deniz tabanındaki arkeolojik batıkların bulunması bizim görevlerimiz arasında" dedi. Batıkların çoğunun, amfora ve tabak yüklü olduğunu belirten Doç. Dr. Öniz, "Ayrıca kiremit ya da lahit taşıyan gemi batıkları da var" diye konuştu.
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20 KİŞİLİK ULUSLARARASI PERSONEL

20 KİŞİLİK ULUSLARARASI PERSONEL
Doç. Dr. Hakan Öniz, çalışmaları Akdeniz Üniversitesi'ne ait arkeo gemisi ve 20 kişilik uluslararası ekiple yürüttüklerini, ileri teknolojiyle çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Öniz, çalışmalara Türkiye'den ve UNESCO Sualtı Arkeolojisi Network aracılığıyla İspanya, Mısır, Polonya ve Portekiz'den yüksek lisans öğrencilerinin katıldığını da kaydetti.
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Doç. Dr. Hakan Öniz, 2018 yılında Mersin'in batısı ile Alanya kıyılarında toplam 8 batık belirlediklerini dile getirdi.
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GİZEMLİ GEMİ SULAR ÇEKİLİNCE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

GİZEMLİ GEMİ SULAR ÇEKİLİNCE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Kaliforniya'nın Coronado şehrinde sular çekilince, sahildeki eski kumarhane gemisi SS Monte Carlo'nun batığı gün yüzüne çıktı.
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İŞTE ESKİ KUMARHANE VE GENELEV GEMİSİ: SS MONTE CARLO

İŞTE ESKİ KUMARHANE VE GENELEV GEMİSİ: SS MONTE CARLO
1936 yılında yılbaşı gecesi bir fırtınada kaptanın dümen kontrolünü yitirmesi sonrası kıyıya sürüklenerek batan gemi, Kaliforniya’nın en önemli kumarhane yerlerinden birisiydi.
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1921 yılında petrol tankeri olarak denize inen gemi, daha sonra kumarhane ve genelev olarak hizmet vermeye başladı.
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Coronado sahilinin 3 mil açığında uluslararası sularda demirli olan gemi, eyalette kumar yasak olmasına rağmen kanuni olarak Amerikan sınırları içinde olmadığı için yasal sorunla da karşılaşmadı.
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1936 yılbaşı gecesi oluşan şiddetli fırtına demirli olan gemiyi kıyıya sürükledi.
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Gemi kıyıya gelince kimse sahiplenmedi, çünkü Amerikan sınırları içine girmişti ve yasalar gereği sahiplenilmesi durumunda yaptırımlar oluşabilirdi.
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Gemi, 80 yıldır Coronado sahilinde bu halde duruyor ve çok nadir yaşanan deniz çekilmeleriyle gün yüzüne çıkıyor.
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Anahtar Kelimeler:
gemi Hakan Öniz Sualtı Arkeoloji

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