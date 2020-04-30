Antalya'da 25 kişilik ekip 7 metre karla kaplı yolları açmaya çalışıyor

Doğası, sahilleri, yaz- kış denize girilen turizmin başkenti Antalya'da, nisan sonunda karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Toros Dağları'nda yer yer kar kalınlığı 7 metreyi bulan Söbüçimen yayla grup yollarını ulaşıma açmak çaba harcıyor.

3 BİN KİLOMETRE YAYLA YOLU

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, 2 bin 500 rakımlı Toroslar'da ekim ayında yağan karın yolları kapadığını söyledi. Bölgede 3 bin kilometre yayla yolu olduğunu aktaran Akdemir, şöyle konuştu:

"Yörükler için yayla yollarını açıyoruz. Şu an kar mücadelesi yapıyoruz. 15 veya 20 güne kadar bitiririz. 25 kişilik ekip olarak çalışıyoruz. Bu bölgede 26 yayla var. Manavgat, Alanya, Gündoğmuş'taki aşiretler buraya çıkıyor. Şu an burada kar var ama yaz aylarında burası insandan geçilmez. 7 aydır kapalı olan bir yoldu. Bu bölge yolları ekimde kapanıyor, mayısta açılıyor."

'ANTALYA'DA BÖYLE YERLER Mİ VAR'

Yol çalışması yapan bir iş makinesinin kara saplandığını aktaran Akdemir, "Kar yüksekliği fazla olduğu için kepçe çakıldı. Arkadaşlar gerekeni yapıyor. 4- 5 metrelik kar yüksekliği var. Normal zamanda Antalya'da herkes denize girerken, 2 bin 500 metrede ise kar mücadelesi yapılıyor. 'Antalya'da böyle yerler mi var' diye soruyorlar, Antalya farklı bir ilimiz" dedi.