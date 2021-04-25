Antalya’da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan Çiğdem Özdemir’in (37) saat 15.30 sıralarında yanına gelen annesi içeri girdiğinde kızını yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Özdemir’in hayatının kaybettiğini belirledi.

"GAZ AÇIK, ELEKTRİĞİ AÇMAYIN"

İntihar şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemelerde evde piknik tüpü gazının açık olduğu, yoğun gaz kokusu bulunduğunu belirlerken, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir not buldu.

Eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Özdemir’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki koronavirüs testinin ardından Özdemir’in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

