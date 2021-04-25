HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Antalya’da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

25.04.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir süredir eşinde ayrı olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerde ise “Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın” yazılı bir not buldu.

Antalya’da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yaşayan Çiğdem Özdemir’in (37) saat 15.30 sıralarında yanına gelen annesi içeri girdiğinde kızını yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Özdemir’in hayatının kaybettiğini belirledi.

Polis üzerini aramak istedi, bir anda kendi boğazını kestiPolis üzerini aramak istedi, bir anda kendi boğazını kesti

"GAZ AÇIK, ELEKTRİĞİ AÇMAYIN"

İntihar şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemelerde evde piknik tüpü gazının açık olduğu, yoğun gaz kokusu bulunduğunu belirlerken, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir not buldu.

Eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Özdemir’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki koronavirüs testinin ardından Özdemir’in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Faruk Fatih Özer’in yakalanması için 4 ülkeye ekip gönderildiFaruk Fatih Özer’in yakalanması için 4 ülkeye ekip gönderildi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

"Baron" ve "Hanımağa" çete lideri çıktı

Şam’ı çekirgeler bastı

Şam’ı çekirgeler bastı

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.