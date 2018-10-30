Antalya'da 5 yıldızlı hayalet otel!

Şimdilerde terk edilmiş kasabalardan farkı olmayan bu dev otel aslında kapasitesi ve sağladığı olanaklarla göz dolduran bir yerdi. Öyle ki dev otelin içinde mini geziler düzenleyen trenler dahi mevcuttu. Ancak gelirlerle giderler dengelenemeyince milyonlarca liralık ekeltrik ve su borcunun altında yok olan 5 yıldızlı otelin borçları arasında çalışanların alacakları da eklenince durum kontrolden çıktı. Ve yaşanan son kaçınılmaz oldu.

1 / 9 Antalya'nın Kemer ilçesinde, 27 yıl önce turizme açılan ve 2014'te kapanan 5 yıldızlı Naturland Eko Park ve Resort Otel, 'hayalet otel'e dönüştü. Özellikle yabancı turistlerin ilgisini çeken atıl durumdaki otelin ne olacağı merak ediliyor.

2 / 9 Kemer'de 1988 yılında inşaat ruhsatı verilen, 1991'de turizme açılan, dönemin en ünlü 'eko tatil' oteli olan, 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapandı.

3 / 9 Kısa süreli olarak 2014'te işleten başka şirketin yetkililerinin de bırakmasının ardından otel, atıl durumda kaldı. Şu anki görüntüsü hayalet kasabayı andıran otel aslında ciddi bir kapasiteye sahip.

4 / 9 Öyle ki otelde 692 yatak kapasiteli 564 otel odası, 3 kral dairesi, 11 bio ev, 39 apart ve 4 taş evin yanı sıra 300 kişilik lokanta, 330 kişilik konferans salonu, 100 kişilik disko, tırmanma kayası, 500 kişilik amfitiyatro, ahırlar, geleneksel değirmen, inka mağarası, akvaryum, fuaye ve servis alanı, tenis kortu, açık yüzme havuzları, aquapark, teleferik, çocuklar için mini gezi treni gibi birçok alan ve aktivite merkezinin bulunuyor.

5 / 9 Milyonlarca lira elektrik ve su borcunun yanı sıra çalışanlar ile alacaklılardan gelen icralarla birlikte otelin içinde bulunan taşınır demirbaşlara el koyuldu.

6 / 9 Harabeye dönen Naturland Eko Park ve Resort Otel, son dönemde bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

7 / 9 Özellikle duvarlarda Rusça ve Ukraynaca yazıların yer aldığı görülürken, içeri girip, fotoğraf ve video çeken turistler, büyük ve içinde birçok aktivitenin bulunduğu otelin halini görünce şaşırıyor.

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