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  4. Antalya'da 5 yıldızlı otelde Rus turist vahşeti! Babasını çekiçle öldürdü, annesini ağır yaraladı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Rus turist vahşeti! Babasını çekiçle öldürdü, annesini ağır yaraladı

18.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, tatil yapan Rus turist Dymitry Stepanov, 5 yıldızlı oteli kana buladı. Çekiçle babasını öldüren Rus turist, annesini de ağır yaraladı. Psikolojik sorunları bulunan Dmitry Stepanov, otelden kaçarken, güvenlik birimleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. İşte olayın detayları...

Antalya'da 5 yıldızlı otelde Rus turist vahşeti! Babasını çekiçle öldürdü, annesini ağır yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, dün gece bilinmeyen nedenle annesi ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, iddiaya göre, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı.

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Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne özel bir hastaneye sevk edildi. Rus kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Rus babanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Dmitry Stepanov'un yakalanması için fotoğrafları güvenlik birimlerine dağıtıldı. Stepanov'un psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.

(DHA)

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