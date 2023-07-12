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  4. Antalya'da 8 katlı apartmanda yangın! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Antalya'da 8 katlı apartmanda yangın! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

12.07.2023 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 8 katlı apartmanın 5’inci katında oturan Seher (91) ve Halit Açıkyürek (81) çiftinin evinde yangın çıktı. Yangına yatağında yakalanan Halit Açıkyürek hayatını kaybetti. Seher Açıkyürek ve çiftin bakıcılığını yapan ismi öğrenilemeyen kişi itfaiye tarafından evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da 8 katlı apartmanda yangın! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki Atatürk Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki apartmanda çıktı. 8 katlı apartmanın 5’inci katında oturan Seher ve Halit Açıkyürek çifti ile bakıcılarının yaşadığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

CANSIZ BEDENİ YATAĞINDA BULUNDU

Alevlerin bir anda evi sardığını gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, alevlerin arasından Seher Açıkyürek ve çiftin bakıcılarını çıkararak hastaneye götürdü.

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Yangının söndürülmesinin ardından Halit Açıkyürek’in yanan cansız bedeni ise yatağında bulundu. Evde yapılan incelemenin ardından Açıkyürek’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Açıkyürek’in yakınlarının evin önünde büyük üzüntü yaşadığı görülürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

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