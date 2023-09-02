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Antalya'da acı olay! Küçük Metehan 3'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

02.09.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 yaşındaki Metehan Y., 3. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düştü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metehan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da acı olay! Küçük Metehan 3'üncü kattan düşüp hayatını kaybetti

Acı olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katındaki penceren aşağı 3 yaşındaki Metehan Y. düştü. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşup 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metehan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Minik Metehan'ın, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak görev yapan annesinin diğer odada temizlik yaparken pencereye çıkıp aşağı düştüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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