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Antalya'da akılalmaz olay! Diyeti bozan kedi tavanı çökertti: Çok rahat çok profesyonel

28.12.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da diyeti bozduğu söylenen 'Edward' isimli kedi, barınmak için girdiği iş yerinin asma tavanının çökmesine neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, iş yeri sahibi kadın tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. İş yeri sahibi Necibe Kıvrak, ''O gün içeri girip merdivenlerden yukarıya çıkmış. Yukarıda boş bir kolinin içerisine girmiş, koli de asma tavana devrilmiş. İlk düştüğünde büyük bir gürültü oldu'' diyerek olay anını anlattı.

Antalya'da akılalmaz olay! Diyeti bozan kedi tavanı çökertti: Çok rahat çok profesyonel

İzleyenleri gülme krizine sokacak olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Matbaa işleten Necibe Kıvrak’ın iş yerine, komşusunun ‘Edward’ adlı tekir cinsi kedisi girdi. Barınmak için genelde Kıvrak’ın iş yerine gelen kedi, o gün üst kata çıkıp, karton kolinin içine girdi. Koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan ilk olarak çatladı, kısa süre sonra ise bir anda çöktü. Çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak, asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kilolu kedinin iş yerine girmesi ve ardından asma tavanın çökmesiyle birlikte yere düşmesi yer aldı.

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"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Komşusuna ait kedinin 8-9 kilo ağırlığında olduğunu belirten Necibe Kıvrak, olay anını şu sözlerle anlattı: ''Genelde bakımını komşumuz, barınmasını biz yapıyorduk. O gün içeri girip merdivenlerden yukarıya çıkmış. Yukarıda boş bir kolinin içerisine girmiş, koli de asma tavana devrilmiş. İlk düştüğünde büyük bir gürültü oldu. Tavan çökmeye başlamadan önce bana kaçma fırsatı oldu. Kedi farklı yöne gidip aynı yere tekrar dönünce bu sefer tavan çöktü. Ben o sırada kaçmıştım."

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"ÇOK RAHAT, ÇOK PROFESYONEL"

Olaydan sonra kedinin iş yerine bir daha gelmediğini ifade eden Kıvrak, "O gün bugündür bize görünmemeye çalışıyor, utanıyor bence. Olay sonrası çok hızlı bir şekilde iş yerinden dışarı çıkıyor, ancak dışarıda hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyor. Çok rahat çok profesyonel. Tekir cinsi bir kedi, vaşak gibi duruyor. Sahibi diyete sokmuştu, diyeti bozmuş. Pazartesi başlıyor, cuma bozuyor" dedi.
Necibe Kıvrak'ın oğlu Adem Kıvrak da, kedinin çok hareketli olduğunu belirterek, "Çatıya çıktığında aksiyon arıyordu. Çökme olayından bu yana dükkana uğramıyor" diye konuştu.

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(İHA)

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