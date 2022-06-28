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  4. Antalya'da akılalmaz olay! Tuvaletini yaparken falezlerden düştü

Antalya'da akılalmaz olay! Tuvaletini yaparken falezlerden düştü

28.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Muratpaşa ilçesinde, tuvaletini yapmak isteyen Yasin G. isimli vatandaş dengesini kaybederek falezlerden düştü. O sırada kano yapan vatandaşlar, Yasin G.'nin sesini duyarak ekiplere haber verdi ve talihsiz adam kurtarıldı.

Antalya’da meydana gelen ilginç olayda tuvaletini yapmak isterken falezlerden düşen şahıs itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. 44 yaşındaki Yasin G., tuvaletini yapmak için tel örgüleri aşıp falezlerin üzerine çıktı. Burada dengesini kaybeden Yasin G., kayalıkların arasına düştü.

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KANO YAPANLAR SESİNİ DUYDU

Denizde kano yapan vatandaşlar Yasin G.'nin yardım sesini duydu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşılamayan şahsı kurtarmak için deniz polisinden yardım istendi. Ekipler, Kaleiçi’nden hareket eden deniz polisinin botlarıyla şahsın olduğu noktaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin G., yaklaşık 15 metrelik alandan alındığı kaşık sedyeyle yukarı çekildi.

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100 METRE TAŞINDI

Sağlık durumu iyi olan Yasin G.'yi ekipler 100 metrelik taşımanın ardından ambulansa ulaştırdı. Yaralı şahsın sık sık telefonunu sorduğu görüldü. Yasin G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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antalya
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