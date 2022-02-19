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  4. Antalya'da bir garip hırsızlık! Beslediği karga, çaldığı anahtarı ağaca bıraktı

Antalya'da bir garip hırsızlık! Beslediği karga, çaldığı anahtarı ağaca bıraktı

19.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir işletmede işletme çalışanları tarafından beslenen karga, masa üzerinde bulunan anahtarı önce defterin arasına sakladı, daha sonra ise alarak kaçtı. Durumun farkına varan bir çalışan ise uçan karganın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İlginç olay, Kepez İlçesi ParkFuntastic içerisinde bulunan bir işletmede meydana geldi.

İşletme içerisinde bulunan bisiklet parkı çalışanı Zafer Uysal ormanlık alan içerisinde bulunan kargaları bir süre önce beslemeye başladı. Beslediği kargalardan bir tanesi önceki gün işletmenin önüne gelerek bir süre oyalandı. Daha sonra karga masanın üzerinde bulunan işletmeye ait anahtarı önce defterin arasına sakladı daha sonra da hızla alarak uçtu. Durumun farkına varan Uysal, karganın arkasından koşsa da yetişemedi. Karga 20 metre uzaklıkta bulunan çam ağacının üzerine konarak anahtarı buraya bıraktı. Uysal ve arkadaşları ise buldukları merdiven yardımı ile ağaca çıkarak anahtarı bulunduğu yerden aldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanılan ilginç anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde karganın önce masanın üzerine konduğu görüldü. Burada anahtar ile oynayan karga önce anahtarı defterin arasına sakladı. Daha sonra ise alarak hızla uçtu. Durumun farkına varan Zafer Uysal ise karganın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

"KOŞTUM AMA YETİŞEMEDİM"

Olayı anlatan Zafer Uysal, “Sabah işe geldim, önce araçlarımızı dışarı çıkardık. Anahtarı masanın üzerine bıraktım. Daha önce karga geldi. Kendi beslediğimiz karga. Buraya kadar geldi. Kanadının kırıldığını düşündüm. Arabanın üzerine çıktı önce. Mama ile besliyorduk. Bu kargalar genelde eşlerini etkilemek için parlak cisimleri yuvalarına taşıyorlar. Daha öncede içeri gireceğini düşünerek camları kapattım. Anahtarlar dışarıda kenarda duruyordu. Anahtarları alacağı aklıma geldi; koştum amma yetişemedim. Baktığımda karga anahtarı almış götürüyordu” dedi.

"BİR SAAT SONRA ANAHTARI ALDIK"

Uysal daha sonra yaşanılanları ile şöyle anlattı: “Arkasından koştum, o gitti ben gittim. Kovaladım. Ağacın tepesine kondu dişisi de yanına gelerek anahtar ile oynadılar. Kozalak atarak uçurduk. 1 saat sonra merdiven ile çıkarak anahtarı aldık. Şu an hala buradalar. Beslemeye devam ediyoruz. Sabah geldiğimizde beni karşılıyor. Artık anahtarı içeri saklıyoruz. Beyaz plastik kap aldık” açıklamasına yer verdi.

(İHA)

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