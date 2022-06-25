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Antalya'da çocuk parkında olanlar belediyeyi harekete geçirdi! Betonlu-kaynaklı önlem

25.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 715 çocuk parkının 50'sindeki hırsızlık olayları, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Aydınlatma direğini çaldırmamak için bağlantı vidalarını kaynatan ekipler, sulama sistemlerinin de üzerlerine koruyucu beton döktü. Hırsızların aydınlatma direğinin içindeki bakır kabloları elektrik akımına rağmen keserek çalıp götürdüğünü anlatan Meriç Gediz, ''Önlemler yetersiz kalıyor. Vatandaş mağduriyet yaşıyor. Kazandıkları paraları uyuşturucu madde temini için kullanıyorlar'' dedi.

Antalya'da çocuk parkında olanlar belediyeyi harekete geçirdi! Betonlu-kaynaklı önlem

Muratpaşa ilçesindeki çocuk parklarındaki hırsızlık olayları, son 6 ayda katlandı. 715 çocuk parkının 41'inin aydınlatma direklerindeki bakır kablolar, 6'sının demir aydınlatma direkleri, 3 parkın ise sulama sistemi çalındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, hırsızlardan şikayetçi oldu. Belediyeye ekstra maliyeti olan hırsızlık olaylarıyla ilgili vatandaşların da şikayeti olduğunu aktaran belediye yetkilileri, kendilerince hırsızlığı engellemek için çözüm geliştirdiklerini kaydetti.

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SULAMA SİSTEMİNE BETON, AYDINLATMA DİREĞİNE KAYNAK

Sulama sistemlerinin elektrik kablolarının çalınmaması için kabloların yer aldığı sistemin üzerine beton döken belediye, döküm demirden imal edilen aydınlatma direklerinin vida kısımlarını ise kaynakla sabitledi. Hırsızlık olaylarının bazı mahalle sınırlarındaki parklarda meydana gelmesi ise belediye yetkililerini şaşırttı. Doğuyaka, Dutlubahçe, Etiler, Kızılarık, Konuksever, Yenigün ve Yeşildere mahallelerindeki parklardaki hırsızlıkların çoğunun, Kızılarık'ta meydana geldiğine dikkat çekildi.

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Hırsızların aydınlatma direğinin içindeki bakır kabloları elektrik akımına rağmen keserek çalıp götürdüğünü anlatan Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli elektrik-elektronik mühendisi Meriç Gediz, “Bakırı ve demiri çalıp satıyorlar. Aldığımız önlemler de yetersiz kalıyor. Vatandaş mağduriyet yaşıyor. Yaklaşık 50 parkımızda hırsızlık vakaları ciddi arttı. Hırsızların çalmadığı şey kalmadı. Yenisini yerine koysak da önlem olmuyor. Sulama sisteminin kablolarını çaldılar. Sondaj firmasından vinç getirttik, kablo sistemini yeniledik. Bunlar hep ek maliyet belediyeye" dedi.

''ALDIKLARI PARAYI UYUŞTURUCU İÇİN KULLANIYORLAR''

Demirin kilosunun 45 lira, bakırın 170-180 liradan hurda olarak satıldığını belirten Gediz, “Vatandaşlardan da duyuyoruz. Hırsızlık zanlıları hurdaya satıp kazandıkları paraları uyuşturucu madde temini için kullanıyor. Özellikle aydınlatma direğinden parklarımızda toplamda 7-8 bin adet var. Döküm olduğu çok ağır direkler" dedi.

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30 yıldır elektrikçi olan Bayram Dönmez de hırsızların ölüm tehlikesine aldırış etmediğini söyledi. İçinden akım geçen kabloların kesilmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini belirten Dönmez, “Yalıtkan eldiven ya da yalıtkan makas alıyorlar. Yine bunları da hurdacılardan buluyorlar. Onlarla kesebilirler ancak" diye konuştu.

(DHA)


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