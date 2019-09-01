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Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan turist, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesi Kirişler Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Rus turist Andrey Botnev (42), rehber eşliğindeki grupla dağ yürüyüşü yapmak için yola çıktı.

POLİS VE AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Bir süre sonra gruptan ayrılarak uçurumun kenarına inen Bothev, yukarıya çıkmayı başaramadı. Turistin yardım çağrısı üzerine polis ve AFAD ekipleri bölgeye gönderildi.

Beline halat bağlanan turist, AFAD ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu yukarıya çıkarıldı.

Kaynak: AA

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