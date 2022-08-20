HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da feci kaza! Tur otobüsü, yolcu otobüsüne çarptı: 2'si ağır 25 yaralı

Antalya'da feci kaza! Tur otobüsü, yolcu otobüsüne çarptı: 2'si ağır 25 yaralı

20.08.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iki otobüs birbirine girdi. Alanya'da tur otobüsü, yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Tur otobüsü, yolcu otobüsüne çarptı: 2'si ağır 25 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Alanya ve Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

AA-20220820-28689964-28689962-ANTALYADA_2_OTOBUSUN_KARISTIGI_KAZADA_2SI_AGIR_25_KISI_YARALANDI

AA-20220820-28689964-28689963-ANTALYADA_2_OTOBUSUN_KARISTIGI_KAZADA_2SI_AGIR_25_KISI_YARALANDI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik zirvenin yeri ve tarihi belli oldu!Kritik zirvenin yeri ve tarihi belli oldu!
Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'Akın akın geliyorlar! 'Erdoğan'dan Allah razı olsun'
Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Fenerbahçe için rest! Dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe için rest! Dünya yıldızı golcü geliyor

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

Korkunç olay! Vicdansız baba eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı... Bebeğe bakamayınca hastaneye bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...

İlginizi Çekebilir

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.