Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu! İkiz kız kardeşler hem sevindi hem korktu

İkiz kız kardeşler Esra Coşkun ile Büşra Coşkun hayatları boyunca unutamayacakları anlar yaşadı. Kedileri Prenses teras katında mahsur kalınca Coşkun kardeşler panik içinde kediyi kurtarmak için ellerinden gelen yolu denedi ancak Prenses'i kurtaramadılar. Olaya polis ve itfaiye ekipleri müdahale ederken kedi 4. kattan atlayınca kız kardeşler şok geçirdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İkiz kardeşi Esra Coşkun ile birlikte apartmanın birinci katında oturan Büşra Coşkun’un ‘Prenses’ isimli kedisi, evde olmayan 4. kattaki komşusunun teras katına çıkıp mahsur kaldı.

Polis ve itfaiyeden yardım talep eden kardeşler, daha önce balkondan düştüğünü belirttikleri kedilerini görebilmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

ÖNCE SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ, ARDINDAN ACI

Kedisinin en sevdiği oyuncağı ile mama ve sepetini itfaiye erine veren Büşra Coşkun, kardeşiyle birlikte kurtarma operasyonunu izlemeye başladı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştığı terastaki kedinin yanına indiği sırada ise genç kız önce sevinç gözyaşı döktü, ancak kedi bir anda 4’üncü kattan aşağıya atladı.

Toprak zemine düşen kedi yaralanıp, aynı apartmanın zemin katındaki bir eve sığındı. Neye uğradığını şaşıran kız kardeşler, kedilerinin peşinden koşarak gittikleri evden yaralanan kedilerini alıp, gözyaşları içerisinde veteriner kliniğinin yolunu tuttu.

Tüm olan biteni ise çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle takip etti.

(İHA)

