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  4. Antalya'da genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu! Şüphe uyandıran detaylar

Antalya'da genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu! Şüphe uyandıran detaylar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

Antalya'da Hatice Şimşek (30), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı G.Ç.'nin (31) evinde ölü bulundu. Vücudunda morluklar olduğu belirlenen Şimşek'in ölümü şüpheli bulunurken, gözaltına alınan G.Ç. ilk ifadesinde "Alkollüydük, düştü" dedi.

Antalya'da genç kadın sevgilisinin evinde ölü bulundu! Şüphe uyandıran detaylar

Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta yaşayan G.Ç., bugün saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'i evde hareketsiz bulduğunu bildirdi. Hemen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Hatice Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. G.Ç. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. G.Ç. ilk ifadesinde "Alkollüydük, düştü" dedi.

KOMŞULAR 'KAVGA OLUYOR' İHBARINDA BULUNMUŞ

Öte yandan, apartman sakinleri gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, "Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldılar" iddiasında bulundu.

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11 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN SEVGİLİ GÖZALTINDA

Öte yandan G.Ç.'nin 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, G.Ç.'yi gözaltına aldı.

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