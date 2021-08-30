Antalya'da ilginç anlar! Bagajda taşınan koltuk izleyenleri güldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Döşemealtı ilçesinde meydana geldi.

Yakın mesafedeki koltuğu evine taşımak isteyen iki arkadaş ilginç bir yöntem buldu. Otomobilin bagajına konulan koltuk, dengeli bir şekilde durmadı. Bu kez bir kişi otomobili kullanırken, diğer kişi koltuğu düşmemesi için tuttu. Araç ilerlerken bir kişi koltuğu kaldırarak yürüdü.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Bagajdaki zorlu koltuk taşıma anları ise balkondaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken kişiler, "Arkadaki adamın çilesine bakar mısın ama öndeki çok konforlu, yurdum insanı ay çok iyi" dedi.

(İHA)

