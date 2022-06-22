Antalya'da ilginç kavga! Arkadaşını önce bıçakladı, sonra yarasına tampon yaptı

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında para alışverişi yüzünden husumet bulunan Ahmet G. ile Gürkan T., sokak arasında karşılaştı. Burada tartışan ikili, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada Ahmet G. sol koltuk altından bıçakla yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ARKADAŞININ YARASINA TAMPON YAPTI

Bu sırada Gürkan T., yaraladığı Ahmet G.'nin yarasına tampon yapıp ambulans gelene kadar ayakta kalmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahale ettiği Ahmet G.'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ise olay yerinde bekleyen Gürkan T.'yi gözaltına aldı. Gürkan T.'nin de sağ elinin işaret parmağından yaralandığı belirlendi.

"ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA YARDIM ETTİ"

Kavgayı görenlerden Erkan Adaşıroğlu, "Kavga ettiklerini gördük, olayın gerçekleşmesi 3-5 saniye içinde oldu. Daha sonra arkadaş yaralıya yardım etti, tampon yaptı, ayakta tuttu. Çok ilginç bir olaydı. Aralarında küçük bir para mevzusu olmuş. Önce bıçakladı, sonra yardım etti" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ahmet G.'nin Gürkan T.'nin yanına gelip kafa atması, daha sonra ikilinin bıçakla birbirlerine saldırması, Gürkan T.'nin bıçakla yaraladığı arkadaşının yarasına tampon yapıp yardım etmesi görüntülerde yer aldı. (DHA)



