Antalya'da kadına şiddet! KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Olay, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. ile eşi T.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. T.Ö., eşi K.Ö.’nün kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla telefonunda yer alan KADES programının butonuna bastı. Bunun üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekat Polisi sevk edildi.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

K.Ö., polislerin geldiğini görünce iddiaya göre eşine kapıyı açmasını ancak kendisinden şikayetçi olmamasını söyledi. Kapıyı açan T.Ö. ise polis ekiplerine şikayetçi olduğunu söylerken, kendisini kapının dışına attı.

KADIN, EVDE TÜFEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Karısının kendisinden şikayetçi olmasına öfkelenen K.Ö., kapıyı kapatarak içeriye girdi. Polis aracına alınan T.Ö., kocasından şiddet gördüğünü, evde tüfek olduğunu, iki çocuğunun da evde kaldığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri çelik yeleklerini giydi ve Özel Harekat Polisleri hazırlıklarına başladı. Sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis ekipleri, kimsenin geçmesine izin vermedi. Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin uyarılarıyla evlerine girmeleri konusunda uyarıldı.