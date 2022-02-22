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  4. Antalya'da kahreden olay! Öğretmen Şeyda Yazgan, yatağında ölü bulundu

Antalya'da kahreden olay! Öğretmen Şeyda Yazgan, yatağında ölü bulundu

22.02.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Şeyda Yazgan (32), yatağında ölü bulundu. Yazgan'ın bir gün önce rahatsızlanınca hastaneye gittiği, tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenildi. Yazgan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü.

Antalya'da kahreden olay! Öğretmen Şeyda Yazgan, yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokak’taki müstakil bir evde ailesiyle birlikte oturan anaokulu öğretmeni Şeyda Yazgan, dün işten geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye gitti. Tedavisi sonrası eve dönen Yazgan, ailesiyle geç saatlere kadar sohbet etti, ardından da odasına geçip uyudu. Saat 10.00 sıralarında aile kızları Şeyda’yı kahvaltıya çağırmak için girdikleri odasında, yatakta hareketsiz buldu.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Seda Yazgan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Şeyda Yazgan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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antalya Öğretmen
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