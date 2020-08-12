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  4. Antalya'da kaza yapan yaralıyı güneşten branda ve şemsiye ile korudular

Antalya'da kaza yapan yaralıyı güneşten branda ve şemsiye ile korudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 20:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Antalya'da kaza yapan yaralıyı güneşten branda ve şemsiye ile korudular

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Gazi mahallesi Çamlı Mezarlık karşısı D-400 karayolu, Gazipaşa-Alanya yolu üzerinde meydana geldi. Tali yoldan çıkan otomobil sürücüsü M.Y., D400 karayolu üzerinde bulunan yan yoldan ilçe merkezine doğru seyir halindeki motosiklet sürücüsü K.B. (16) ile çarpıştı.

YARALININ İMDADINA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.B., otomobilin üzerinden takla atarak yere düştü. Ağır yaralanan K.B.’nin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Olayı polis ve sağlık görevlilerine haber eden vatandaşlar, başından yaralanan gencin kan kaybını önlemek için başına bezle basınç uyguladı. Bazı vatandaşlar ise çevreden bulduğu branda ile K.B.’yi güneşten korudu.

Hafif yaralı olan M.Y. polis arabası ile hastaneye götürülürken ağır yaralı olan K.B. yaklaşık 30 dakika sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Sağlık ekipleri gelmesiyle birlikte 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü K.B.’nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (İHA)

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