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  4. Antalya'da kedi ile bukalemunun kavgası ilginç görüntüler oluşturdu

Antalya'da kedi ile bukalemunun kavgası ilginç görüntüler oluşturdu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde kedi ile bukalemunun kavgası görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alanya’nın Sugözü Mahallesi’nde yabancı uyrukluların ikamet ettiği bir sitede kedinin bukalemunun peşinde koştuğunu gören bir site çalışını, kediyi takibe aldı. Kedinin bukalemunu duvarın kenarına sıkıştırması üzerine site çalışanı, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı.

Kedi, bukalemunu yakalamak için çaba sarf ederken, bukalemun da her seferinde kedinin elinden kurtuldu. Çizgifilmleri hatırlatan bu anlar çevredekilerin de ilgisini çekti. Kedi her seferinde yakalamak için uğraşsa da, bukalemun üzerine doğru hamle yaparak kendisini korudu. Dakikalar süren yakalama uğraşında sonuç elde edemeyen kedi, bukalemunun yanından uzaklaştı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

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