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Antalya'da komşu dehşeti! Canından bezdi, korkusundan evine giremiyor

24.05.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan kadın, üst kattaki komşusu yüzünden adeta canından bezdi. Gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle hayatının çekilmez hale geldiğini söyleyen güvenlik görevlisi Yasemin Özçengel, korkusundan evine giremediğini, arkadaşının evine sığındığını iddia etti. Özçengel, “Kapımın önüne çöpler koydu. Şuan evime giremiyorum. Mağdur durumdayım, korkumdan çocuğumu babasına göndermek zorunda kaldım. Ailecek bana tuzak kurup tehdit hakaret ediyorlar. Polis eşliğinde evime girip çıkabiliyorum'' dedi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi, özel güvenlik görevlisi Yasemin Özçengel, 10 yıldır kirada yaşadığı dairesinde iddiasına göre son dönemde, üst kattaki kadın komşusunun şiddet ve hakaretlerine uğramaya başladı. Geçtiğimiz temmuz ayında başlayan iki komşu arasındaki gerginlik artarak devam etti.

Komşusunun kendisine neden cephe aldığını anlayamayan Özçengel'in, hayatı 11 aydır çekilmez bir hale geldi. Özçengel, bir çok kez komşusunun hakaret ve tehditlerine maruz kaldı. Defalarca komşusu hakkında şikayetçi olan ve bir sonuç alamayan Yasemin Özçengel, biber gazına maruz kalmasının ardından oğlunu il dışına babasının yanına gönderdi. 10 yıldır oturduğu dairesinden başka bir eve taşınmak için eşyalarını toplayan Özçengel’in karşısına bu kez yüksek kira fiyatları çıktı. Korkudan evine gelemeyen kadın, kent merkezinde bir arkadaşının yanına sığındı. Oğlunun ve kendinin hayati tehlikesinin olduğunu belirten Özçengel, kimseden sadaka istemediğini, sadece sorununun hukuki yoldan çözülmesini ve bir başka eve taşınarak oğluyla huzurlu şekilde yaşamak olduğunu söyledi.

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"10 YILLIK EVİMDEN EŞYALARIMI TOPLADIM"

Yasemin Özçengel, komşusunun sataşmaları olmasına rağmen ona hiç cevap vermediğini ama son 1 yıldır hakaret ve tacizlerinin şiddetini arttırdığını söyledi.
Bir çok kez polis merkezine gittiğini olayın yargıya intikal etmesine rağmen kadın komşusunun hiç durulmadığını savunan Özçengel, “Kapımın önüne çöpler koydu. Şuan evime giremiyorum. Mağdur durumdayım, korkumdan çocuğumu babasına göndermek zorunda kaldım. Ailecek bana tuzak kurup tehdit hakaret ediyorlar. En son yüzümüze biber gazı sıktı oğlum astım nöbeti geçirdi. Çocuğumun da can güvenliği olmadığı için sınavları olmamasına rağmen babasının yanına göndermek zorunda kaldım. Eşyalarımı topladım öyle bekliyorum” diye konuştu.

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"OĞLUMLA HUZURLU YAŞAMAK İSTİYORUM"

Fiyatların aşırı yüksek olması nedeniyle ev bulmadığını, korkusundan evine getiremediğini ve bir arkadaşının yanına sığındığını dile getiren Özçengel, “Sığıntı hayatı yaşıyorum, çaresiz kaldım. Polis eşliğinde evime girip çıkabiliyorum. İşe gidip gelirken, küfür, tehdit, hakaret ediyor. Mobbing falan değil, bildiğiniz şiddete maruz kalıyorum. Kendisine bir yıldır cevap vermiyorum. Beni bırakın 11 yaşındaki çocuğuma iftiralar atıyor. Korkuyorum. Şehir değil, ülkem bile değiştirmeyi düşünüyorum. Eski eşime kadar ulaşmışlar. Devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum. İnsani olarak yardım talebinde bulunuyorum. Çocuğumdan ayrı kaldım, hayatım alt üst oldu. Ben devletime yasalara sığınıyorum. Yardım derken maddi anlamda değil, ben kiralık ev arıyorum. İstediğim tek şey oğlumla huzurlu yaşamak” dedi.

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(İHA)

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