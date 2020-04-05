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  4. Antalya'da korkunç kaza! 250 metrelik uçuruma yuvarlandılar

Antalya'da korkunç kaza! 250 metrelik uçuruma yuvarlandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki Bahri Şenli (24) öldü, sürücü Abdurrahman Alaettinoğlu (39) ise ağır yaralandı.

Antalya'da korkunç kaza! 250 metrelik uçuruma yuvarlandılar

Kaza, sabaha karşı Alanya kırsalındaki Deretürbelinas Mahallesi Susuz Yaylası yolunda meydana geldi. Abdurrahman Alaettinoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, kazayı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Uçuruma inen ekipler, yaklaşık 250 metre aşağıda otomobile ulaştı. Sürücü Abdurrahman Aleattinoğlu ile yanındaki Bahri Şenli'nin ise araçtan fırladığı tespit edildi. Abdurrahman Aleattinoğlu aracın yakınlarında ağır yaralı bulunurken, Bahri Şenli'nin ise yaklaşık 100 metre yukarıda cansız bedenine ulaşıldı.

AKUT ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı Abdurrahman Aleattinoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Aleattinoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bahri Şenli'nin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Alanya Belediye Mezarlığı morguna konuldu.

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