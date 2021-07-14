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  4. Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

14.07.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir astsubay, tatil amacıyla geldiği Antalya’da hastane tuvaletinde intihar etti.

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi 1. kat poliklinikler tuvaletinde meydana geldi. Görev yaptığı Siirt’ten tatil için Antalya’ya gelen Adem K. (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletinde beylik tabancasıyla başına ateş etti.

Silah sesi üzerine tuvalet giren bir hasta yakını Adem K.’yı kanlar içinde yerde gördü. Güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Adem K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem K’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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