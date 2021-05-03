Antalya'da korkunç olay! Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu

Serik’te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi.

ANNESİNİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal’ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

