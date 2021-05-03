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  4. Antalya'da korkunç olay! Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu

Antalya'da korkunç olay! Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu

03.05.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal (42), seradan eve dönen oğlu tarafından birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu. İlçedeki bir okulda aşçı olarak çalışan ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Günal’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da korkunç olay! Birlikte oturduğu oğlu tarafından evde ölü bulundu

Serik’te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 sokakta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi.

ANNESİNİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

Eve girdiğinde annesi Hatice Günal’ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal’ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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