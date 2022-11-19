HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da korkunç olay! Genç kız, tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı

Antalya'da korkunç olay! Genç kız, tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı

19.11.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, hayatını kaybetti. Gece yarısı meydana gelen feci olayda "Neden yanımda Rusça konuştun?" meselesi yüzünden başlayan tartışma sonucu erkek arkadaşını öldüren genç kız, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da korkunç olay! Genç kız, tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı

Korkunç olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve G.Ü.Y. (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi. Bu sırada genç kızın annesi, kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan kız, görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı.

"BENİM YANIMDA NEDEN RUSÇA KONUŞUYORSUN"

Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun ne konuştunuz annenle?" diyerek kızın üstüne bıçakla gittiği ileri sürüldü. İddiya göre bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan genç kız, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı.

KURTARILAMADI

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre ilk müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılmadı.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş’un cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen G.Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus dolu saatler! 1 gecede 3 bina yandıKabus dolu saatler! 1 gecede 3 bina yandı
Batan kripto paranın mağdurları basın açıklaması yaptı!Batan kripto paranın mağdurları basın açıklaması yaptı!
İstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belgeİstiklal bombacısı Taksim'e böyle gelmiş! İşte Suriye'de hazırlanan o sahte belge
Anahtar Kelimeler:
Aydın bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

Canlı yayına geç çıkmıştı! Dudağındaki detay...

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış!

Cengiz Küçükayvaz, İstanbul'daki taksi sorununa dikkat çekti

Cengiz Küçükayvaz, İstanbul'daki taksi sorununa dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.