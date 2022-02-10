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Antalya'da korkutan yangın! 8. katta mahsur kaldılar

10.02.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 8 katlı bir apartmanda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Apartmanın en üst katındaki daire alevler içinde kalırken, ev sahibi kadın ile elektrik şalterini indirmek için çatıya çıkan apartman görevlisi mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürmesiyle 8. katta mahsur kalanlar görevliler tarafından kurtarıldı.

Antalya'da korkutan yangın! 8. katta mahsur kaldılar

Yangın, saat 19.30 sıralarında Antalya Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 910 sokak üzerindeki 8 kartlı apartmanın en üst katında Emine Koç’a ait dairede çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Bu sırada apartmandaki vatandaşlar sokağa inerken, apartman görevlisi Hasan Yalçın evin elektrik şalterini indirmek için eve girmek istedi.

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Alevlerin eve yayılması üzerine Yalçın ile ev sahibi Emine Koç, apartmanın çatı katına çıkarak yangından korunmaya çalıştı.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını kontrol altına aldı, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra binaya girip çatıdaki Koç ile Yalçını aşağıya indirdi.

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İki vatandaşta tedbir amaçlı ambulansa alınırken, çok korktuğu gözlenen ev sahibi Emine Koç, gözyaşlarını tutamadı. Koç’u yakınları ile komşuları teselli etti.

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"ŞALTERİ İNDİRMEK İSTERKEN MAHSUR KALDI"

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Aynı apartmanda oturan emekli öğretmen Ramazan Altındal, “Kapıyı açtığımda bir koku aldım. Sesler de geliyordu. Dışarıya bakınca herkesin toplandığını gördüm. Apartman görevlisi şalteri indirmek isterken çatıda kaldı. Evi yanan kişi de ambulansta” dedi.

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İlk belirlemelere göre, klima motorundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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