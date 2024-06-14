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  4. Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı

14.06.2024 18:08
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Ankara'da haziran ayında dolu yağışı etkili oldu, yeşil alanlar beyaza büründü. Misket büyüklüğünde düşen dolu taneleri, araçlarda hasara yol açtı.

Ankara'yı dolu ve sağanak vurdu! Sürücüler zor anlar yaşadı

Başkent'te hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

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Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yayalar balkon altları, otobüs durakları gibi üstü kapalı yerlere sığınarak dolu tanelerinden korunmaya çalıştı.

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SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi. Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu.

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Ayrıca dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu. Kimi sürücüler branda ve battaniye gibi örtülerle araçlarında önlem almaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren doludan sonra sağanak devam etti. Belediye ekipleri, kent genelinde su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ankara dolu
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