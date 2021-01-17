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  4. Antalya'da namaz kılmak için girdiği camiye giren kişi mahsur kaldı

Antalya'da namaz kılmak için girdiği camiye giren kişi mahsur kaldı

17.01.2021 20:09 | Son Güncelleme:
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Antalya'da namaz kılmak için girdiği camiye giren kişi mahsur kaldı

Antalya'da Osman Ünal, namaz kılmak için girdiği camide mahsur kalınca, polis ekiplerinin çağırdığı imamın kapıyı açmasıyla kurtuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Hacı Ali Uyaroğlu Camii'nde medyana geldi. Osman Ünal (43), namaz kılmak için akşam saatlerinde camiye girdi.

Namazını kıldıktan sonra caminin kapılarının kapandığını fark eden Osman Ünal, bahçedeki gençlere seslenmesine rağmen cevap alamadı. Caminin karşısındaki Masadağı itfaiye istasyonundaki görevli itfaiye erleri, sesleri duyunca yardıma koştu. İtfaiye ekiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine namaz kıldığını ve kapının kapandığını söyleyen Ünal, çağrılan imamın kapıyı açmasıyla çıktı.

Polis ekipleri tedbir amaçlı Ünal’ı ekip aracına alarak GBT sorgusu yaparken, her ihtimale karşı camiyi de kontrol edildi. Yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir durum olmaması üzerine Ünal, serbest bırakıldı.

Namaz kılarken bir anda kapının kapandığını söyleyen Osman Ünal, "Namaz kılıyordum bir baktım kapı kilitlenmiş. Kilitleyeceklerini de düşünemedim. Gençler vardı, bir görevli kim varsa haber edin dedim. Gençler beni umursamayınca caminin karşısında bulunan itfaiye istasyonundaki arkadaşlar sesimi duyarak geldi. Onlar da polisi arayınca, imam çağrıldı ve kapı açılarak çıktım" dedi. (DHA)

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