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Antalya'da otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 23:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki kapalı ve boş bir otelde çıkan yangın yakınında bulunan diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Antalya'da otelde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir otelde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni öğrenilemeyen ve otelin çatı katında çıkan yangın bir anda binanın alt kısımlarındaki odaları da sararken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri gelirken, yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

6 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangın yakında bulunan diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Otelin kapalı ve boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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