Antalya'da otelde iğrenç olay! Korkunç ifadeler ortaya çıktı

E.M.U., bugünkü dava öncesinde yaşadıklarını sosyal medya üzerinden duyurup, destek istedi. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davaya, yoğun katılım oldu. E.M.U.’ya destek olmak isteyenlerin yarısı, duruşma salonuna sığmadı. Duruşmada tutuklu sanıklar B.T. ile Ç.U., şikayetçi E.M.U. ve taraf avukatları yer aldı. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun davaya katılma talebi kabul edilmeyince avukatlar ile mahkeme heyeti arasında tartışma çıktı. Heyet başkanı, önce avukatlara gerekirse polis zoruyla kendilerini dışarı çıkartabileceğini söyledi ardından duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aradan sonra yetki belgesini ortaya koyan avukatlar, davaya müdahil oldu.

KADININ İFADELERİ İDDİANAMEDE

İddianamede, Antalya’da denize girmek için internetten ulaştıkları şüphelilerin yönlendirdiği plaja gittiklerini aktaran E.M.U.’nun şu ifadeleri yer aldı:

"B.T. bana mesaj çekerek, yemeğe davet etti. Arkadaşım G.U. ile gittik. Yemek dönüşü gece sanığın oteline döndük. İhtiyaç gidermek için lobinin tuvaletini kullanmak istedim. Ç.U. bana tuvaletin pis olduğunu, yukarıdaki odanın tuvaletini kullanabileceğimi söyledi. Ç.U. ile otelin 203 numaralı odasına girdik. Lavabodan çıktığımda Ç.U., yarı çıplak vaziyetteydi. Beni zorla yatağa attı. Elbisemi çıkardı ve bana tecavüz etti. Bir süre sonra B.T. geldi ve Ç.U. odadan çıktı. B.T. de beni zorla öptü ve benden hoşlandığını söyledi. B.T. de bana cinsel saldırıda bulundu."

’TELEFONDA ÇIĞLIĞINI DUYDUM’

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen E.M.U.’nun arkadaşı G.U., "Plaj arıyorduk. İnternetten sanıkların otelini bulduk. Sanıklarla böylece tanıştık. Akşam yemeğe gittik. Alkol aldık sonra taksi ile onların oteline döndük. Sanıklarla otelin diskosuna indik. E.M.U. lavaboya gideceğini söyledi. Resepsiyon görevlisi lavabonun bozuk olduğunu söyleyip yukarıdaki odaya yönlendirdi. E.M.U.’yu yalnız bırakmak istemedim. Sanıklarla birlikte 4’ümüz yukarı çıktık. Sonrasında B.T.’nin ısrarı ile aşağı indik. Havuz kenarında 10-15 dakika oturduktan sonra E.M.U.’yu aradım. Telefonda E.M.U.’nun çığlığını duyunca yukarı çıkmak istedim, resepsiyon görevlisi beni engelledi. Yaklaşık 10 dakika sonra E.M.U.ÿüzeri yırtık vaziyette, vücudunun belli yerlerinde kanla yanıma geldi. Taksi ile kendi aracımızın yanına, oradan da polise gittik" dedi.