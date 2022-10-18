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  4. Antalya'da özel harekat polisini alarma geçirmişti! Annesini döven doktorun cezası belli oldu

Antalya'da özel harekat polisini alarma geçirmişti! Annesini döven doktorun cezası belli oldu

18.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dün meydana gelen olayda doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıtmış, annesini de demir çubukla dövmüştü. E.Ç., annesi Vasviye Ç.'nin hürriyetini kısıtladığı ve yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç.’ye 7 gün ev hapsi verildi.

Antalya'da özel harekat polisini alarma geçirmişti! Annesini döven doktorun cezası belli oldu

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

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BALKONDAN ATLADI

Çağrılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırıp, içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı. Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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7 GÜN EV HAPSİ

E.Ç., annesi Vasviye Ç.'nin hürriyetini kısıtladığı ve yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç.’ye 7 gün ev hapsi verildi. Vasviye Ç. ise oğlundan şikayetçi olmadı.

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(DHA)

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antalya
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