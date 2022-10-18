HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çekiçli vahşette kan donduran detay! Öldürdükten sonra vurmaya devam etmiş

Çekiçli vahşette kan donduran detay! Öldürdükten sonra vurmaya devam etmiş

18.10.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Maltepe'de Nursel Bircan, bakıcılığını yaptığı yaşlı kadının oğlu Kamil Hakan Karabulut tarafından başına çekiçle vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde yaşanan olayı çevredekiler de duyarken ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Yüzü tanınamayacak hale gelen kadının kimlik tespiti için oğlundan örnek alındığı öğrenilirken öldükten sonra da defalarca vurduğu ortaya çıktı.

Çekiçli vahşette kan donduran detay! Öldürdükten sonra vurmaya devam etmiş

Tüyler ürperten olay, önceki pazar günü saat 10.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşında iki çocuk annesi Nursel Bircan, Kamil Hakan Karabulut'un (56) 84 yaşındaki demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Kamil H. Karabulut ile Nursel Bircan, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle Kamil H. Karabulut eline aldığı çekiç ile Nursel Bircan’ı, 8 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kafasına defalarca vurarak öldürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ambulans istedi. Sağlık ekipleri Nursel Bircan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamil H. Karabulut ise gözaltına alındı.

yulş

ÇOCUĞUNDAN DNA ÖRNEĞİ ALINARAK KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Nursel Bircan’ın cenazesi ise adli tıp kurumuna sevk edildi. Nursel Bircan’ın tanınamayacak hale gelmesi nedeniyle 8 yaşındaki çocuğundan da DNA örneği alınarak örneklerin karşılaştırılarak kimlik tespitinin yapıldığı öğrenildi.

687491ba263d80cf66554d5e2d5e9ec6

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Bugün memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Kışla Köyünde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında aile mezarlığında defnedildi. Ailesi genç kadının cenazesinin ardından sinir krizi geçirdi.

KORKUNÇ DETAY! "ABLAMIN YÜZÜ TANINACAK DURUMDA DEĞİLDİ"

Kendisinin polis tarafından arandığında ablasının öldürüldüğünü öğrendiğini söyleyen Yüksel Bircan, ablasını teşhis ettiğinde yüzünün tanınacak durumda olmadığını anlattı. Bircan, "Pazar günü bizi aradılar. Kardeşiniz olaya karışmış buraya gelmeniz gerekiyor dediler. Öğrendik ki olay direk kadın cinayetine girmiş. Bize dediler ki kadının oğluyla ablam evde tartışmış. Kendini korumak için itiş kakış da olmuş. Sonra 8 yaşında yeğenim vardı. Onun yanında çekiçle kafasına ilk darbeyi vurduğunda bayıltmış. Beş on kere çekiçle kafasına vurmuş. Yüzü komple tanınacak durumda değildi. Parçalanmış zaten. insanın içi parçalanıyor" dedi.

AW738389_04

(Yüksel Bircan)

"KOMŞULAR, BAĞRIŞMALAR KESİLİNCE ’BÜYÜK İHTİMAL ÖLDÜRDÜ’ DEMİŞ"

Olay yerine geldiğinde bazı komşularla görüştüğünü söyleyen Yüksel Bircan, "Komşular bağrışmaları duymuş. Ablam bağırmayı kesince de komşuları ’Büyük ihtimal bunu öldürdü’ diye konuşmuşlar. Olaydan on beş dakika sonra polis geliyor. Yeğenimin bana söylediği ’Adam üzerini değiştirdikten sonra polis geldi. Adamı götürdü’ dedi. Adam zaten suçunu itiraf etmiş. Sonuçta bugün ablamsa yarın başka bir kadın öldürülebilir. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi gerekiyor. Cezalar gerekirse artırılmalı, ne gerekiyorsa yapılmalı" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika deprem haberi: İzmir ve Aydın'da da hissedilen deprem korkuttu! 4.1 büyüklüğünde…Son dakika deprem haberi: İzmir ve Aydın'da da hissedilen deprem korkuttu! 4.1 büyüklüğünde…
Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!Görüntüler Rusya'dan: Savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü!
CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi! CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

Türkiye'ye vize yok! '10. madde' mağdurları isyan etti

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğdu

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.