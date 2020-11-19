HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

19.11.2020 11:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

Antalya’da yolun ortasında duran bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. Ne yaptığına anlam verilemeyen kişi tüm uyarılara rağmen yoldan çekilmedi.

İlginç olay Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen orta yaşlardaki bir kişi bir anda yolun ortasına geçip oturdu.

Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede ellerinin başının üzerinde tutup ourduğu yerden kalkmayan vatandaş trafiği de tehlikeye düşürdü. Ne yaptığına anlam verilmeyen kişi, çevredekilerin ikazlarına da aldırış etmedi. Araç sürücüleri kişiye zarar vermemek için çaba gösterdi.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktıFilyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralıDamat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

100’den fazla kurşunun sıkıldı! Sokağı savaş alanına çevirdiler

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Macaristan'da talihsiz gece...

Macaristan'da talihsiz gece...

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Vali'den korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Çorum'da damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Damat dehşeti! Kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

Filyasyon ekibini darbetmişlerdi! Fotoğraf ortaya çıktı

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili açıklama

Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama: Alarm seviyesine geçilecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.