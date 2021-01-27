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Antalya'da şiddetli fırtına! Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

27.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Antalya'da kuvvetli fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hızı saatte 90 kilomtreye varan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizdeki balıklar da çevreye savrulurken, sahilden 70 metre uzaklıktaki evinin balkonundaki balık şaşkınlık yarattı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

10 UÇUŞ İPTAL, 5 UÇAK KONYA VE ANKARA'YA İNDİ

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen SunExpress, Türk Hava Yolları ve Pegasus firmalarına ait toplam 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

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Konya'ya iniş yapan uçaklardan toplam 237 yolcu 6 otobüsle Antalya'ya getirildi. Halen devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 10 uçuş ise iptal edildi. Antalya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili uyarıda meydan üzerinde etkili olan CB bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve iptallerin yaşandığı belirtildi.

Kuvvetli yağışların Antalya'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar olarak düşmesi beklenirken, yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, RÜZGAR 132 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre son 24 saatte Döşemealtı'na metrekareye 180.3, Aksu'ya 167.4, Serik'e 161.1, Kumluca'ya 144.3, Demre'ye 115.6, kent merkezine 114.6, Elmalı'ya 113.9, Kemer'e ise 89.4 kilogram yağış düştü.

Ağaçlara zarar veren, çöp konteynerlerini deviren rüzgarın hızı Konyaaltı Yeni Liman'da 132.8, kent merkezinde 87.8, Serik'te 82.8, Finike'de 77.4, Döşemealtı'nda 76.3, Elmalı'da 75.6, Manavgat'ta 74.5, Aksu'da 73.4, Kemer'de 67 kilometreye kadar ulaştı.

BALIĞI BALKONA FIRLATTI

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hızı saatte 90 kilomtreye varan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizdeki balıklar da çevreye savruldu. NTV'de yer alan habere göre sahilden 70 metre uzaklıktaki evinin balkonunda balık gören bir vatandaş şaşkınlık yaşadı.

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ARAÇLAR GÖLE DÖNEN YOLLARDA MAHSUR KALDI

Kuvvetli yağmur ve fırtına nedeniyle araçlar suda mahsur kaldı, ağaçlar yerinden sökülerek devrildi. Aşırı yağış nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde suda kalan bir otomobil, güvenlik görevlilerinin yardımıyla servise çekildi. Üniversite kütüphanesi önünde yer alan ve çeyrek asırlık olduğu belirtilen ağaç yerinden sökülerek devrildi.

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TÜRK BAYRAĞI'NI KEPÇEYLE KURTARDILAR

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi Boğaz mevkii Balıkçı Barınağı yakınlarında etkili olan fırtına, gönderdeki Türk Bayrağı'nın bir bağlantısını kopardı. Diğer bağlantısıyla fırtınaya direnmeye çalışan bayrağı gören Furkan Karakuş ve Yaşar Eğirdir duruma müdahale etti. Furkan Karakuş'un kullandığı iş makinesinin kepçesine çıkan Yaşar Eğirdir, yaklaşık 5 metrelik gönderdeki bayrağı yere düşmeden aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken Yaşar Eğirdir, "Bayrak direği devrilmek üzereydi. Bunu görünce arkadaşımı aradım kepçesi ile geldi. Ben de kepçenin ucuna çıkarak direğe tırmandım. Türk bayrağımızı yere düşmeden kurtardım" dedi.

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SERALARI SU BASTI

Öte yandan Serik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle bazı seraları su bastı. Başta çilek olmak üzere seraları kısmi su baskınları yaşandı.

LİMAN TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği bakımından idari liman sahası içindeki tüm deniz araçlarına yönelik gemi ve deniz aracı trafiği ilgi yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden dün gece saat 22.30 itibari ile geçici olarak deniz trafiğine kapatıldığı bildirildi.

DEV DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ

Kent merkezinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, 40 metre yükseklikteki falezleri dövdü. Balıkçılar yat limanına bağlı teknelerinin iplerini sıkı sıkı bağladı. Diğer yandan, Kundu bölgesindeki portakal bahçeleri su altında kaldı. Mevlana Caddesi'nde halı firmasına ait standın fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını yaşanan 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

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SİDE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side Limanı'ndaki tur teknelerinin tamamı Manavgat Irmağı'na çekilirken, balıkçı barınağındaki tekneler de sıkı sıkıya bağlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, Side Limanı'nda bulunan dalgakırana çarptı. Koronavirüs salgını sebebiyle tarihinin en boş günlerini yaşayan Side'de deniz kenarındaki 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nda dalgalar renkli görüntüler oluşturdu.

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FIRTINAYA RAĞMEN BALIK TUTMAYA ÇIKTI

Diğer taraftan şiddetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar balıktutmaya çalıştı. Side Limanı'nda denize olta atan İlyas Aktaş, "Denizde balık var ama rüzgar ve fırtına nedeniyle zor oluyor. Bazen oltayı istediğimiz yere atamıyoruz, bazen misina dolanıyor. Ama yine de balık tutmaya devam edeceğim" dedi.


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